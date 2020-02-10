Станислав Поздняков: WADA просит открытые слушания? Некоторые хотят получить порцию хайпа Руководство WADA просит провести слушания по делу РУСАДА в открытом режиме.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что не стоит создавать прецедент и проводить слушания в спортивном арбитражном суде (CAS) в открытом режиме по просьбе истца.

«Нужно начать с того, что в истории международного спортивного арбитража такого случая, когда истец, которым в данном случае выступает WADA, просил об открытом процессе, еще не было. И лично я считаю, что нет необходимости менять традицию и создавать такой прецедент. Но это мое личное мнение, а адвокаты должны предоставить информацию о плюсах и минусах каждого варианта. И после этого РУСАДА будет принимать решение. Но в данном случае не исключено, что некоторые просто хотят получить порцию хайпа», - сказал Поздняков в интервью RT.

Руководство всемирного антидопингового агентства отправило письмо в Спортивный арбитражный суд с просьбой провести слушания по делу Российского антидопингового агентства в открытом режиме.

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Также РУСАДА было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.