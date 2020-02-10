Станислав Поздняков: Мы внимательно относимся к ситуации с коронавирусом - Советский спорт
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10 февраля 2020 12:51ОлимпиадаНечаев Юрий

Станислав Поздняков: Мы внимательно относимся к ситуации с коронавирусом

Из-за эпидемии массово отменяются турниры в Китае и за его пределами.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что его ведомство внимательно следит за ситуацией с распространением коронавируса.

«Китай является одной из самых значимых стран в плане олимпийского движения. Все соревнования, запланированные на февраль и март, были отменены. Об этом нас уведомил Национальный олимпийский комитет Китая. Апрель пока под вопросом. Но мы исходим из худшего сценария - из того, что все соревнования до мая будут отложены или перенесены, и это, конечно, очень неприятно. Мы внимательно следим за всей этой историей. И то, что даже была создана специальная правительственная комиссия, только подтверждает, что все очень серьезно», - приводит слова Позднякова RT.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Из-за эпидемии на территории Китая был отменен целый ряд спортивных мероприятий. В частности, не состоится этап Гран-при «Формулы-1», запланированный на 19 апреля, перенесен старт национального первенства по футболу, отменен этап Кубка мира по горнолыжному спорту, и т.д.

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