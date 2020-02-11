Олег Матыцин: Политика Министерства будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что сейчас большой крен сделан в сторону спорта высших достижений.

- У нас сейчас большой крен сделан в сторону спорта высших достижений. Конечно, мы ориентируемся на наших чемпионов, наших участников Олимпиад и чемпионатов мира. Они - пример для подрастающего поколения, но наша политика будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта. Фундамент нашей спортивной системы - это регионы, работа спортивных школ, вузов, тренеров, - цитирует Матыцина ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

Ранее Матыцин высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта.