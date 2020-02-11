Украина и Белоруссия могут подать совместную заявку на проведение летней Олимпиады Об этом заявил украинский премьер-министр Гончарук.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпиаде в Токио заявил, что Украина и Белоруссия могут подать совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр.

«По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения, – цитирует Гончарука «РБК-Украина». – Правительство сейчас работает над тем, чтобы изучить эту ситуацию с разных точек зрения и предложить концепт нашим партнерам, если эта инициатива в ближайшее время может быть реализована… Это – важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом».

Премьер поручил изучить белорусский опыт Беларуси в проведении вторых Европейских игр и опыт европейских стран – в проведении Олимпийских игр различных лет. Заодно правительство должно выработать четкий план в соответствии конкурсным требованиям, установленным Международным олимпийским комитетом.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны начать подготовку к заявке на проведение Олимпиады.

Вторые Европейские игры прошли в столице Белоруссии Минске в июне прошлого года.