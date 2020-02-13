Станислав Поздняков: ОКР старается обеспечить спортсменам комфортную подготовку к Олимпиаде-2020 В Москве проходит заседание исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены в штатном режиме готовятся к Олимпийским играм в Токио.

«Главным стартом года станут Олимпийские игры в Токио. ОКР в штатном режиме продолжает подготовку и реализацию программы «Токио-2020». Несмотря на давление в медиасреде по поводу предстоящего заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS), мы стараемся обеспечить спортсменам комфортную подготовку - в штатном режиме, с сохранением всех условий и графика», - цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA, российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.