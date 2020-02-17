Министр спорта Матыцин не уверен, что CAS примет аргументы России

Министр спорта России Олег Матыцин выразил сомнение, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне примет все аргументы на слушаниях по судебному спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Такую точку зрения он высказал в передаче «Познер», сообщает ТАСС.
«Решение, которое будет принято, оно анонсировано и нами, и МОК, и оно должно быть финальным. У меня ожидания реальные. Я не думаю, что буду на сто процентов приняты аргументы, но наша задача минимизировать риски», - сказал Матыцин.
Он отметил, что ситуация сложная, в том числе, и из-за политической ситуации в мире. Министр выразил надежду, что компромисс будет найден, и решение суда будет объективным.
РУСАДА в конце 2019 года не согласилось с решением исполкома WADA лишить организацию статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Дело передано в CAS.
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