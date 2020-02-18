Станислав Поздняков: Оценивать перспективы апелляции в CAS от Устюгова и Слепцовой не возьмусь Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, может ли на позиции России в CAS (Спортивном арбитражном суде) негативно повлиять история с допингом у знаменитых биатлонистов Устюгова и Слепцовой?

- Обвинения в нарушении антидопинговых правил в любом случае ничего, кроме негативных эмоций, не вызывают. Будет апелляция в CAS от спортсменов, оценивать ее перспективы не возьмусь. К сожалению, быть уверенными в том, что такого рода дел, относящихся к периоду нашей недавней истории, больше не возникнет, нельзя.

Но главное даже не в этом. Международный олимпийский комитет уже несколько лет назад заявил свою жесткую позицию, основа которой — неизбежность наказания. Перепроверки допинг-проб, увеличение срока давности таких перепроверок — все это компоненты нулевой терпимости к использованию запрещенных препаратов и своего рода назидание новым поколениям. За мошенничество рано или поздно придется отвечать. Мы такую позицию всецело разделяем и поддерживаем. Чтобы в будущем не возвращаться к тем проблемам, которые есть сегодня, - цитирует Позднякова РБК.

Напомним, что в минувшую субботу IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.