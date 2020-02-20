Оргкомитет Олимпиады в Токио: Мы никогда не обсуждали отмену Игр Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года не рассматривает вариант переноса соревнований из-за коронавируса.

- Мы никогда не обсуждали отмену Игр. «Токио-2020» продолжит сотрудничество с МОК и соответствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут потребоваться. Контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть наших планов по проведению безопасных и надежных Игр, - цитирует ТАСС пресс-службу оргкомитета Олимпийских игр в Токио.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.