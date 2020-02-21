Стал известен расширенный состав женской сборной России по гандболу на квалификацию к Олимпиаде - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 февраля 2020 15:10Олимпиада

Стал известен расширенный состав женской сборной России по гандболу на квалификацию к Олимпиаде

Опубликован состав женской сборной России по гандболу на матчи квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года.

В расширенной заявке сборной России – 28 гандболисток:

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка);

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»), Наталья Решетникова («Лада»);

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»);

Разыгрывающие: Екатерина Ильина (ЦСКА), Ирина Никитина, Ярослава Фролова (обе – «Ростов-Дон»), Карина Сабирова («Астраханочка»);

Линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Елизавета Матлашова («Кубань»);

Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА);

Правые крайние: Диана Голуб («Кубань»), Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Главный тренер: Амброс Мартин.

Тренеры: Олег Киселев, Алексей Алексеев, Любовь Коротнева.

Добавим, что отборочный турнир пройдет с 20 по 22 марта. Соревнования пройдут в венгерском Дьере. Соперниками российской команды станут сборные Венгрии, Сербии и Казахстана.

«Я все жесты с детства знаю». Что говорили тренеры после матча «Спартак» – «Ак Барс» Пресс-конференция после победы «Спартака» над «Ак Барсом» (6:3) вышла огненной. 20.02.2020 23:00 Хоккей
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
«Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий
«Сашка Логинов в одиночку тянет этот чемпионат» Наталья Сорокина подводит предварительные итоги чемпионата мира в Антхольце, на котором Александр Логинов принес России две медали (золото и бронзу). 21.02.2020 14:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Матвей Елисеев: Сейчас мы уже не успеем ничего подправить Эрик Лессер: Никто не понимает по какой системе проходит отбор в сборную России Халили, Елисеев, Поршнев и Логинов должны выступить за сборную России в мужской эстафете
«Позорище редкостное». Боксер Сироткин про бой Емельяненко и Кокляева (видео) Российский боксер среднего веса рассказал о главных боях в карьере, опыте в ММА и других видах спорта. 18.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Престиж Черышева, безнадега Моуринью. Чем запомнилась Лига чемпионов Гол Дениса Черышева подсластил «Валенсии» горечь крупного поражения от «Аталанты», а «Тоттенхэм» Жозе Моуринью довольно буднично проиграл дома «Лейпцигу». 20.02.2020 16:30 Футбол Безъязычный Алексей
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить С матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. 19.02.2020 15:45 Хоккей Иванов Сергей
От Кокорина и Смолова до Тарасова и Фролова. «Самые-самые» зимние трансферы РПЛ Выделяем самые громкие переходы уходящей футбольной зимы. 21.02.2020 10:00 Футбол Мощенко Захар
Новости
15:41 Футбол ЦСКА в товарищеском матче разгромил швейцарский «Рапперсвиль-Йона»
15:32 Футбол Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
15:21 ММА Александр Емельяненко – Исмаилову: Готовься лысый! (видео)
15:17 Формула-1 Боттас возглавил протокол после утренней сессии третьего дня тестов, Квят – четвертый
15:10 Олимпиада Стал известен расширенный состав женской сборной России по гандболу на квалификацию к Олимпиаде
14:58 Хоккей «Спартак» установил рекорд посещаемости домашних матчей в КХЛ
14:43 Футбол Владислав Безбородов: Кашшаи привнес в сборы судей большую часть стандартов ФИФА и УЕФА
14:27 Футбол Алекс Крал: Не сказал бы, что скорости в России кардинально выше, чем в Чехии
14:11 Хоккей Том Уилсон: Нужно отдать соперникам должное - они играют в хоккей, которому трудно противостоять
14:05 Футбол Шатов летом может стать игроком «Рубина»
13:56 Футбол Полузащитник «Зенита» Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге» (фото)
13:40 Футбол Источник: Тарасов выбыл на длительный срок из-за перелома ноги
13:28 Футбол «Футбольные легенды!». Президент Ла Лиги на русском языке – о Карпине, Мостовом и Смолове
13:11 Футбол Джанлуиджи Буффон: Я надеюсь, что Сарри останется в «Ювентусе»
13:10 Футбол «Чертаново» разгромило «Томь» на Кубке ФНЛ
12:49 Футбол Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Минска в товарищеском матче (видео)
12:23 Санный спорт Российский спортсмен Егоров стал серебряным призером чемпионата Европы по натурбану
12:07 ММА Артем Фролов: В поединке Емельяненко - Исмаилов многое будет зависеть от формы Александра
Врачи заявили, что заразиться коронавирусом можно и без контакта с больными
Подкорректируй это: кто заставляет уфимцев массово переплачивать за отопление?
Возможно, это временное решение: эксперты о Шагиахметове - министре экономики
Перевозчик-нелегал подал в суд на «Белгородское парковочное пространство»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика