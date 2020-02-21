Стал известен расширенный состав женской сборной России по гандболу на квалификацию к Олимпиаде Опубликован состав женской сборной России по гандболу на матчи квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года.

В расширенной заявке сборной России – 28 гандболисток: Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Кира Трусова («Астраханочка); Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – «Ростов-Дон»), Наталья Решетникова («Лада»); Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»); Разыгрывающие: Екатерина Ильина (ЦСКА), Ирина Никитина, Ярослава Фролова (обе – «Ростов-Дон»), Карина Сабирова («Астраханочка»); Линейные: Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Елизавета Матлашова («Кубань»); Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – «Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА); Правые крайние: Диана Голуб («Кубань»), Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе – «Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»). Главный тренер: Амброс Мартин. Тренеры: Олег Киселев, Алексей Алексеев, Любовь Коротнева. Добавим, что отборочный турнир пройдет с 20 по 22 марта. Соревнования пройдут в венгерском Дьере. Соперниками российской команды станут сборные Венгрии, Сербии и Казахстана.