СМИ оценили влияние коронавируса на мир спорта 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань.

Как сообщает «Профиль», многие спортивные соревнования по всему миру пострадали из-за вспышки китайского коронавируса. Не исключено, что список уже отмененных мероприятий будет еще увеличиваться. Кроме того, эпидемия может сказаться и на Олимпиаде в Токио, хотя организаторы разубеждают в этом.

По всему миру и, в частности, в Европе, отменяются или переносятся но более поздний срок множество спортивных соревнований. В минувшие выходные три матча чемпионата Италии были отложены из-за вспышки эпидемии. А ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Милане между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет за закрытыми дверями.

Также сообщается о переносе чемпионата мира 2020 года по легкой атлетике в помещении. Также не состоится в срок мировые первенства по шорт-треку и по настольному теннису.

Напомним, что 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая зафиксировали в стране более 2700 летальных исходов. Число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах мира.