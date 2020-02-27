CAS: Слушания по делу WADA и РУСАДА не будут публичными Судебное разбирательство начнется не раньше конца апреля.

Официальный сайт Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщил о том, что слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будут публичными. Причина – отсутствие соглашения между всеми заинтересованными сторонами. Слушания пройдут не раньше конца апреля нынешнего года.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года. Также РУСАДА было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры.

Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.