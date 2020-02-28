CAS может отложить решение по делу WADA и РУСАДА Решение CAS по спору WADA и РУСАДА, касающемуся санкций в отношении российского спорта, может быть вынесено значительно позже заявленной даты рассмотрения дела.

- Процедурные аспекты могут затянуть рассмотрение содержательной части дела – цитирует «РИА Новости» со ссылкой New York Times спортивного юриста Грегори Иоаннидиса, участвовавшего в рассмотрении нескольких дел в CAS.

Накануне CAS объявил, что слушания пройдут не ранее конца апреля и не будут публичными.

Напомним, что исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией независимого комитета по соответствию (CRC) WADA отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях