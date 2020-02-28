Томас Бах: Олимпиада в Токио пройдет согласно установленному графику, несмотря на коронавирус - Советский спорт
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28 февраля 2020 20:28ОлимпиадаКорегин Владислав

Томас Бах: Олимпиада в Токио пройдет согласно установленному графику, несмотря на коронавирус

Олимпиада в японской столице должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут в запланированные сроки, несмотря на угрозу дальнейшего распространения коронавируса.

– Наш приоритет заключается в обеспечении процедуры квалификации и одновременной защиты безопасности спортсменов. Это то, что мы делаем в сотрудничестве с властями Японии, Всемирной организацией здравоохранения, Олимпийским комитетом Китая и многими другими организациями. Подготовка к Токио-2020 продолжается с целью проведения успешной Олимпиады этим летом, – цитирует Баха The Japan Times.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

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