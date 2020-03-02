Валерия Демидова: Во многих странах есть допинговые спортсмены Ранее стало известно, что исполком WADA дисквалифицировал россиян с Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио.

Российская лыжница Валерия Демидова готова ехать на Игры под нейтральным статусом. Она подчеркнула, что подобный шанс выпадает раз в жизни. При этом спортсменка заявила, что не имеет проблем с допингом и готова пройти любые тесты.

«Если мне разрешат поехать, то я поеду. Все знают, из какой я страны, где тренируюсь и как работаю. Не ехать на Олимпийские игры только потому, что некоторая часть населения считает это предательством, – глупо, потому что в нашем виде спорта еще, может быть, будет шанс как-то выступить, а если мы берем гимнастику или фигурное катание, где ты дошел до пика и понимаешь, что еще четыре года – и ты закончишь карьеру.

Нельзя не ехать, когда ты не виноват, никогда не употреблял допинг, честен. Во многих странах есть допинговые спортсмены, просто сейчас пристальное внимание обращено на Россию. Я не знаю допинговых спортсменов. Все виды спорта, которые с нами связаны, чисты, мне обидно за наших ребят, которых не пускают потому, что просто не захотели. По факту все знают, что мы – спортсмены, которые представляют Россию», – цитирует Демидову News.ru.