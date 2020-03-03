МОК не собирается отменять Олимпиаду в Токио из-за коронавируса - Советский спорт
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03 марта 2020 17:43ОлимпиадаШарафудинов Виктор

МОК не собирается отменять Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры должны пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа.

Международный олимпийский комитет на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу возможности переноса или отмены летней Олимпиады из-за распространения коронавируса:

«Исполком МОК поддерживает меры, принимаемые рабочей группы, в которую вошли представители Международного олимпийского комитета, оргкомитета «Токио-2020», представители властей Токио и правительства Японии, а также представители Всемирной организации здравоохранений.

МОК продолжит следовать советам ВОЗ, а также хочет поблагодарить Всемирную организацию здравоохранения за содействие.

Исполнительный комитет МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио. МОК со своей стороны продолжит оказывать поддержку спортсменам, предоставляя им новейшую информацию и разработки».

Заседание исполкома МОК, посвященное подготовке к Олимпиаде 2020 года в Токио и проблеме коронавируса, проходит сегодня 3 марта в швейцарской Лозанне.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

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