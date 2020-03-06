Олег Матыцин: Министерство обеспокоено ситуацией с коронавирусом

- Что касается ситуации с коронавирусом, то она оказывает значительное влияние на организацию и проведение соревнований. Причем здесь два аспекта - проведение соревнований на территории России и участие российских спортсменов в соревнованиях за пределами России. И то, и другое находится во внимании министерства спорта, мы находимся во взаимодействии со штабом, который создан при правительстве РФ и сотрудничаем с Роспотребнадзором.
Министерство обеспокоено этой ситуацией. Мы следуем рекомендациям по обеспечению безопасности и минимизации рисков, касающихся жителей нашей страны и иностранных гостей, - цитирует «РИА Новости» министра спорта Олега Матыцина.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса в Сочи был отменен Международный детский хоккейный турнир.
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