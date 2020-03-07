В Киргизии введен запрет на проведение всех спортивных мероприятий из-за коронавируса - Советский спорт
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07 марта 2020 12:45ОлимпиадаКорегин Владислав

В Киргизии введен запрет на проведение всех спортивных мероприятий из-за коронавируса

Пресс-служба государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Киргизии сообщила о том, что в стране ввели временный запрет на проведение молодежных и спортивно-массовых мероприятий.

– В целях предупреждения заражения коронавирусной инфекцией и недопущения ее распространения принято решение временно запретить проведение молодежных и спортивно-массовых мероприятий до стабилизации ситуации, – сказано в заявлении.

Отмечается, что даты основных мероприятий будут скорректированы.

Киргизия закрыла границу с Китаем, который является очагом распространения коронавируса. Пока в стране не зафиксировано ни одного случая заражения. Под наблюдением врачей находятся 500 человек.

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