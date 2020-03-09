Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей из-за коронавируса Мероприятие запланировано на 12 марта.

Церемония зажжения и передачи олимпийского огня состоится в Греции без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции.

«Олимпийская церемония прикосновения к пламени будет проходить без зрителей, и в ней примут участие только 100 человек, аккредитованных Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио», - говорится в сообщении НОК Греции.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.