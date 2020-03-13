Президент МОК Бах не исключает отмены Олимпиады в Токио Летние Олимпийские игры должны пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, давая интервью немецкому изданию Kicker, не стал полностью исключать возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса.

«Мы будем следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, – заявил Бах. – Нельзя забывать о проблемах с отборочными соревнованиями Олимпиады. В некоторых видах спорта они по-прежнему не завершены, а значит, находятся под угрозой. В таких условиях мы вынуждены будем крайне гибко реагировать на проблемы.

Тем не менее, я по-прежнему надеюсь на то, что 24 июля пройдет торжественная церемония открытия Олимпийских игр. У нас есть еще четыре с половиной месяца, и мы намерены использовать их, чтобы организовать Игры без каких-либо проблем».