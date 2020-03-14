Олег Матыцин: Вероятнее всего, слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS пройдут в конце мая - Советский спорт
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14 марта 2020 11:06ОлимпиадаНечаев Юрий

Олег Матыцин: Вероятнее всего, слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS пройдут в конце мая

Проведение Олимпийских игр в Токио находится под угрозой из-за коронавируса.

Министр спорта России Олег Матыцин предположил, когда могут пройти слушания по делу WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Сейчас, в связи с коронавирусом, можно будет сдвинуть сроки рассмотрения в CAS этого дела. Вероятнее всего, будет сдвинуто на конец мая. Но все необходимые действия принимаются, и надеюсь, мы защитим интересы спортсменов на Олимпийских играх в Токио, если они состоятся», - цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA, российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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