МОК пока не планирует переносить Олимпиаду в Токио Соревнования должны пройти в намеченные сроки, несмотря на эпидемию коронавируса.

МОК на данный момент не собирается переносить Олимпиаду в Токио. До начала Игр осталось четыре месяца.

«Это беспрецедентная ситуация для всего мира, и мы думаем обо всех, кто пострадал от этого кризиса. Мы солидарны со всем миром в том, чтобы сделать все, чтобы предотвратить распространение вируса. МОК по-прежнему полностью нацелен на проведение Олимпиады-2020 в Токио. До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения. Любые спекуляции на данный момент будут контрпродуктивными», — говорится в сообщении МОК.

Ранее стало известно, что и Евро-2020 перенесен на следующий год.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.