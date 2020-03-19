Губернатор Токио: Сейчас не думаю об отмене Олимпиады или проведении соревнований без зрителей Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Губернатор Токио Юрико Коикэ призналась, что надеется на то, что Олимпиада в японской столице пройдет в запланированные сроки.

«Не думаю об отмене Олимпиады или проведении соревнований без зрителей. Мы будем оставаться в тесном контакте с МОК и правительством Японии. Борьба с коронавирусом необходима для безопасной и надежной Олимпиады, сейчас еще не время обсуждать, когда принимать решение по соревнованиям», - приводит слова Коикэ агентство Reuters.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.