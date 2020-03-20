Томас Бах: Отмена Олимпиады не стоит на повестке дня Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что в настоящий момент вопрос об отмене Олимпиады не обсуждается.

«Отмена не стоит на повестке дня. Мы стремимся к успешному проведению Игр. Конечно, мы рассматриваем различные сценарии, но у нас до Игр есть четыре с половиной месяца.

Что делает этот кризис таким уникальным и настолько трудным для преодоления, так это неопределенность. Никто сегодня не может сказать вам, что произойдет завтра, что будет через месяц, не говоря уже о том, что случится более чем через четыре месяца», — приводит слова Баха Reuters со ссылкой на интервью New York Times.

Напомним, летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей. В частности, чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, перенесен на следующий год.