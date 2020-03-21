Федерация легкой атлетики США призвала перенести Олимпиаду в Токио - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
21 марта 2020 18:01ОлимпиадаТрофименко Кирилл

Федерация легкой атлетики США призвала перенести Олимпиаду в Токио

Причина все та же – распространение пандемии коронавируса в мире.

Федерация легкой атлетики США призвала перенести Летние Олимпийские игры в Токио, которые должны состояться в этом году.

В организации заявили, что здоровье людей превыше всего, поэтому соревнования в такой ситуации проводить не стоит. За перенос Токио-2020 также высказались НОК Норвегии и Бразилии, и американская Федерация плавания.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

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