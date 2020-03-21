Роспотребнадзор запретил фитнес-центрам, бассейнам и аквапаркам Москвы пускать посетителей

Московское управление Роспотребнадзора обязало фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта прекратить допуск посетителей.
Направленное на борьбу с распространением коронавируса постановление вступает в силу сегодня 21 марта.
«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения», – говорится в постановлении, опубликованном на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.
За невыполнение распоряжения нарушителям грозит наказание в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
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