Дмитрий Губерниев: Никакой Олимпиады в Токио в 2020 году не будет!

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил о том, что Олимпиада-2020 в Токио не состоится:
«Други мои, расслабьтесь… Никакой Олимпиады в Токио в 2020 году не будет! В окружении премьера Абе работает мой корешок...»
Ранее с призывами перенести летние Олимпийские игры в МОК обратились национальные олимпийские комитеты Норвегии, Словении, Колумбии и Бразилии, а также Федерация легкой атлетики США.
Соревнования лучших атлетов планеты должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.
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