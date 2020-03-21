Дмитрий Губерниев: Никакой Олимпиады в Токио в 2020 году не будет! Летние Олимпийские игры в японской столице пока еще не отменили.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил о том, что Олимпиада-2020 в Токио не состоится:

«Други мои, расслабьтесь… Никакой Олимпиады в Токио в 2020 году не будет! В окружении премьера Абе работает мой корешок...»

Ранее с призывами перенести летние Олимпийские игры в МОК обратились национальные олимпийские комитеты Норвегии, Словении, Колумбии и Бразилии, а также Федерация легкой атлетики США.

Соревнования лучших атлетов планеты должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.