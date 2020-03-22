Томас Бах: Отмена Олимпийских игр была бы наименее справедливым решением Президент Международного олимпийского комитета по-прежнему не собирается отменять Олимпиаду в Токио.

Глава МОК Томас Бах в очередной раз подчеркнул, что не собирается принимать поспешное решение по поводу переноса летних Олимпийских игр, которые должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

«Для этой ситуации нет идеального решения, – цитирует Баха SWR Sport. – Вы не можете переносить Олимпийские игры как футбольный матч, который должен состояться в следующую субботу.

Мы следим 24 часа в сутки. Отмена Игр разрушит олимпийские мечты более 11 тысяч спортсменов из 206 национальных олимпийских комитетов и команды беженцев. Отмена была бы наименее справедливым решением».

Стоит отметить, что уже несколько национальных олимпийских комитетов обратились в МОК с призывом перенести токийскую Олимпиаду из-за пандемии коронавируса.