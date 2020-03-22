Вице-президент ИИХФ: С каждым днем задача проведения Олимпиады становится сложнее Игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола прокомментировал возможную отмену Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса.

«Теперь остается ждать решения по Олимпиаде. У организаторов сейчас много вопросов и мнений, так что решение им еще рано принимать. Но на практике ситуация медленно становится все более безвыходной, поскольку еще не прошли отборочные соревнования. С каждым днем задача проведения ОИ становится сложнее», — цитирует Куммолу Ilta Sanomat.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.