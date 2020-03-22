Президент НОК Хорватии: Перенос Олимпиады кажется единственным вариантом Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Глава Олимпийского комитета Хорватии Златко Матеша в интервью агентству Reuters заявил о том, что пандемия коронавируса не оставляет других вариантов, кроме переноса токийской Олимпиады.

«Никто не хочет, чтобы Игры откладывались, но я думаю, что мы близки к такому сценарию, поскольку он кажется единственным вариантом. Спорт остановлен по всей Европе, и никто не знает, когда возобновятся соревнования. Я считаю, что невозможно провести Олимпийские игры в запланированные сроки. Они должны быть отложены на несколько месяцев».

Ранее с просьбой о переносе Олимпиады-2020 в МОК обратились национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, а также испанские федерации футбола и федерация легкой атлетики Федерация легкой атлетики США.