Бах – об организации Олимпиады в Токио: МОК закроет этот вопрос в течение четырех недель

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, как обстоят дела с организацией Игр в Токио (Япония). Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Олимпиаду могут перенести на другую дату.
«Принимать окончательное решение преждевременно. Мы работаем в тесном контакте с оргкомитетом «Токио-2020» и японскими властями.
Мы стараемся трезво оценить ситуацию, поскольку коронавирус может повлиять на проведение соревнований. Допускаю, что Олимпиаду могут перенести на другой срок, но я уверен, что МОК закроет этот вопрос в течение четырех недель», – сказал функционер пресс-службе организации.
На сегодняшний день из-за коронавируса погибли больше 13 тысяч человек.
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