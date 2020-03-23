Источник: МОК рассматривает возможность переноса Олимпиады в Токио на три месяца или на один год

Международный Олимпийский комитет (МОК) прорабатывает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Токио.
Как сообщает издание The Times, рассматриваются варианты с переносом Олимпиады на три месяца, либо на один год.
Напомним, вчера президент МОК Томас Бах допустил перенос Игр на другой срок из-за коронавируса и заверил, что окончательное решение будет принято в течение четырех недель.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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