Источник: МОК рассматривает возможность переноса Олимпиады в Токио на три месяца или на один год - Советский спорт
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23 марта 2020 06:25ОлимпиадаНечаев Юрий

Источник: МОК рассматривает возможность переноса Олимпиады в Токио на три месяца или на один год

Соревнования должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Международный Олимпийский комитет (МОК) прорабатывает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Токио.

Как сообщает издание The Times, рассматриваются варианты с переносом Олимпиады на три месяца, либо на один год.

Напомним, вчера президент МОК Томас Бах допустил перенос Игр на другой срок из-за коронавируса и заверил, что окончательное решение будет принято в течение четырех недель.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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