Министр спорта Австрии призвал перенести Олимпиаду в Токио - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
23 марта 2020 20:44ОлимпиадаТрофименко Кирилл

Министр спорта Австрии призвал перенести Олимпиаду в Токио

Ранее НОК Австралии, Канады и Австрии также объявили, что не отправят спортсменов на ОИ-2020 из-за пандемии коронавируса.

Министр спорта Австрии Вернер Коглер призвал отложить проведение Олимпиады в Токио На данный момент МОК не принимал решения о возможном переносе соревнований, которые должны пройти в июле-августе этого года.

«Отмена соревнований и закрытие спортивных объектов во многих странах уже ставит под сомнение равные условия для участников Олимпиады. В интересах здоровья участников, тренеров и зрителей я призываю к переносу Олимпиады-2020», - приводит Reutres слова Коглера.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.

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