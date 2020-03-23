Министр спорта Австрии призвал перенести Олимпиаду в Токио Ранее НОК Австралии, Канады и Австрии также объявили, что не отправят спортсменов на ОИ-2020 из-за пандемии коронавируса.

Министр спорта Австрии Вернер Коглер призвал отложить проведение Олимпиады в Токио На данный момент МОК не принимал решения о возможном переносе соревнований, которые должны пройти в июле-августе этого года.

«Отмена соревнований и закрытие спортивных объектов во многих странах уже ставит под сомнение равные условия для участников Олимпиады. В интересах здоровья участников, тренеров и зрителей я призываю к переносу Олимпиады-2020», - приводит Reutres слова Коглера.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.