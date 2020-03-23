ВОЗ: ОИ-2020 не состоятся, если будет хоть какой-то риск

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что ВОЗ следит за ситуацией вокруг Олимпиады-2020, которая должна пройти в Токио с 24 июля по девятое августа этого года.
«Мы очень пристально следим за этой ситуацией. И уверены в том, что власти Японии и МОК не будут проводить игры, если будет существовать хоть какой-то риск для здоровья спортсменов и болельщиков, — приводит слова Райана TOI Sports.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.
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