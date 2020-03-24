Олимпийский комитет США призвал перенести проведение Олимпиады в Токио Олимпийский комитет США призвал МОК перенести Олимпийские игры 2020 года из-за вспышки коронавируса.

«Мы уверены, что услышали широкий круг мнений и понимаем разнообразие проблем, с которыми сталкиваются наши спортсмены. Мы сожалеем о том, что нет ответа, который мог бы решить все задачи, с которыми мы столкнулись.

Как никогда ясно, что решение о переносе является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы Игры могли проводиться в безопасных и справедливых условиях для всех участников», - говорится в заявлении Олимпийского комитета США.

Отмечается, что данное решение было принято после опроса 1780 спортсменов национальной сборной США.

Ранее стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) прорабатывает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Токио.

Напомним, что 31 декабря прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.