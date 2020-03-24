Новая Зеландия выступила за перенос Олимпиады в Токио Олимпийский комитет Новой Зеландии выступил за перенос сроков проведения Олимпийских игр 2020 года, сообщается на официальном сайте организации.

«Нынешняя обстановка не способствует ощущению честной игры, которая лежит в основе этих соревнований, поскольку подготовка спортсменов Новой Зеландии и других атлетов по всему миру в различной степени затруднена.



Мы полностью поддерживаем текущие шаги по переносу Олимпийских и Паралимпийских игр. Это решение должно быть принято быстро, чтобы обеспечить спортсменам, тренерам и вспомогательному персоналу уверенность, которая позволит им сосредоточиться на своем благополучии в это критическое время», - сообщила генеральный директор Олимпийского комитета Новой Зеландии Керейн Смит.

Ранее стало известно, что Международный Олимпийский комитет (МОК) прорабатывает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Токио.

Напомним, что 31 декабря прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.