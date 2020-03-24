Источник: Япония согласится на перенос ОИ-2020 Дальнейшая судьба Игр решится после переговоров с главой МОК Томасом Бахом.

Япония может согласиться на перенос летних Олимпийских игр, которые должны состояться летом этого года.

НОК страны и власти собираются провести сегодня, 24 марта, телефонный разговор с президентом МОК Томасом Бахом для обсуждения судьбы Олимпиады, сообщает NHK. Переговоры должны пройти около 14:00 мск.

Отмечается, что японская сторона готова на перенос из-за пандемии коронавируса только на 2021 год. Ведь в 2022-м состоится зимняя Олимпиада в Пекине, и оттягивать проведение соревнований и дальше будет нецелесообразно.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.