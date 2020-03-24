Президент ВФП: Перенос ОИ-2020 — логичное решение в непростой ситуации Президент Всероссийский федерации плавания Владимир Сальников считает перенос летней Олимпиады с 2020-го на 2021-й год из-за коронавируса правильным решением.

Перенос летней Олимпиады на год является взвешенным решением, считает глава ВФП Владимир Сальников. Четырехкратный олимпийский чемпион отметил, что благодаря этому решению все спортсмены в равных условиях смогут вновь начать готовиться к Играм.

«В развитии текущей ситуации нечто подобное предполагалось и считаю это решение логичным в непростой ситуации. Очевидно, что оно далось очень трудно. Те спортсмены, которые были серьезно затронуты и не могли тренироваться, были поставлены в ситуацию, при которой вряд ли смогли бы достойно подготовиться к Играм. Думаю, сейчас они могут вздохнуть с облегчением. Конечно, это событие не добавляет радости, но это даёт возможность заново в равной степени готовиться к турниру», — приводит слова Сальникова News.ru.

Олимпийские игры, которые должны были пройти летом этого года в Токио, перенесены на следующий год из-за коронавируса, но не сменят свое название.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.