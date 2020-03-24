Главный редактор «Советского спорта» поддержал флеш-моб Москомспорта (видео) Николай Яременко присоединился к акции, направленной на совместную борьбу с COVID-19.

Департамент спорта города Москвы запустил флеш-моб, направленный на совместную борьбу с распространением COVID-19. К акции присоединились многие звезды спорта, а также известные журналисты. Участником начинания стал и главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко, записав видеообращение к москвичам:

«Здравствуйте! Я – Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский спорт». Мы с вами вместе 96 лет с начала нашего выхода, и 96 лет мы с вами понимаем друг друга, прислушиваемся ко мнению друг другу.

У меня сейчас огромная просьба.

Сейчас много непроверенной информации. Пожалуйста, не надо питаться сейчас никакими слухами. Не надо никому безрассудно доверять. Есть возможность – проведите это непростое время, когда пылает эпидемия, дома, с близкими.

Мойте руки. Соблюдайте элементарные меры предосторожности – детьми и особенно со стариками, которым так часто не хватает общения с нами.

Проведите эти дни вместе, и будьте здоровы! Спасибо вам».