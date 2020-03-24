Олег Матыцин – о переносе ОИ: Такое решение отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей Министр спорта РФ дал комментарий по поводу переноса летней Олимпиады на 2021 год.

Глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение МОК о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Текст заявления опубликован на сайте Министерства спорта РФ:

«Минспорт России с уважением относится к решению о переносе Олимпийских игр в Токио, которое сегодня приняли МОК и правительство Японии. Надеюсь, это решение позволит сохранить целостность спорта и олимпийского движения. В условиях неопределенности, связанной с развитием пандемии COVID-19, такое решение отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей. Здоровье и безопасность людей — главный приоритет для всех.

Министерство спорта России находится в оперативном контакте с Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями, и в ближайшее время будет выработан план дальнейших действий. Наша основная задача – обеспечить непрерывность учебно-тренировочного процесса российских спортсменов в сложившейся ситуации. Минспорт России в рамках своей компетенции сделает все, чтобы минимизировать негативные последствия для подготовки наших спортсменов».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Новые даты соревнований в 2021 году пока не выбраны.