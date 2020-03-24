Евгений Трефилов: Рассчитываю, что в 2021 году мы сможем выступать на Олимпиаде под своим флагом - Советский спорт
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24 марта 2020 23:53ОлимпиадаШарафудинов Виктор

Евгений Трефилов: Рассчитываю, что в 2021 году мы сможем выступать на Олимпиаде под своим флагом

Бывший тренер женской сборной России по гандболу надеется, что за год удастся уладить все допинговые проблемы.

Евгений Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, прокомментировал перенос токийской Олимпиады на следующий год.

«Я рассчитываю, что за год мы как-то уладим вопросы с допингом и сможем выступать под своих флагом, – заявил Трефилов в интервью РБК. – Для России это нормальное решение, для спортивного сообщества – не знаю. Мне уже за 60 и я должен оставаться дома, не знаю, как буду работать».

Напомним, что 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях только в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года. Также РУСАДА было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры.

Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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