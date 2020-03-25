Томас Бах: Перенос ОИ – это головоломка, все участники должны будут пойти на жертвы и компромиссы

Для решения задачи переноса летних Олимпийских игр МОК создал рабочую группу, куда вошли члены Координационной комиссии Международного олимпийского комитета и представители оргкомитета «Токио-2020». Завтра 26 марта состоятся переговоры с руководителями международных федераций всех 33 видов спорта, входящих в программу летних ОИ.
«Мы хотим организовать Игры не позднее лета 2021 года, – заявил президент МОК Томас Бах в интервью Reuters. – Речь не идет только о летних месяцах. Мы рассматриваем все варианты, включая лето 2021-го.
Мы должны вместе посмотреть, какие есть варианты. После консультаций с федерациями мы также должны будем учесть изменения в спортивном календаре и множество других вопросов.
Мы должны прийти к решению как можно скорее, но приоритетом должно быть качество решения, чтобы действительно учитывать интересы всех вовлеченных сторон.
Перенос Игр – это огромная головоломка. Если вы уберете одну часть, то весь пазл будет разрушен. Все участники должны будут пойти на жертвы и компромиссы, чтобы обеспечить успех Токио-2020.
Увидев доказательства профессионализма и самоотверженности организационного комитета, я уверен, что мы сможем справиться с этим первым в истории вызовом».
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