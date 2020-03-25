Президент России Путин объявил следующую неделю нерабочей Глава Российской Федерации обратился к жителям страны по поводу ситуации с распространением коронавируса.

Президент России Владимир Путин сегодня 25 марта выступил с обращением к жителям страны, сообщив, что из-за распространения COVID-19 следующая неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей.

Текст обращения был опубликован на официальном сайте президента России:

«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

Обращаюсь к вам по вопросу, который сейчас волнует всех нас.

Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется ее спад.

Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее проникновение в нашу страну объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже делаем, – так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан.

Мы подключили все возможные ресурсы. Хочу обратиться ко всем врачам и ученым: вы сейчас на переднем крае защиты нашей страны. Благодарю вас за труд.

Прошу граждан внимательно отнестись к рекоменадациям. Особенно это важно для граждан из зон риска. Нужно максимально снизить этот риск.

Следующая неделя – нерабочая, с сохранением зарплаты. Все структуры жизнеобеспечения продолжат свою работу. Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить распространение болезни. Давайте не полагаться на русский авось, это может коснуться каждого, и тогда все, что сейчас проиходит во многих странах, может стать нашим ближайшим будущим. Нужно проявить дисциплину и ответственность, и главное сейчас – побыть дома.

Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна наша помощь и поддержка. По большому счету, именно в такой солидарности и заключается сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся».