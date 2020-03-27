Маргарита Пахноцкая: РУСАДА приняло решение приостановить работу по тестированию спортсменов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 27 марта приостанавливает тестирование спортсменов.

- Российское антидопинговое агентство после обращения президента РФ приняло решение приостановить с 27 марта на неделю работу по тестированию спортсменов из-за пандемии коронавируса, - цитирует ТАСС заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран.