Маргарита Пахноцкая: РУСАДА приняло решение приостановить работу по тестированию спортсменов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 марта 2020 14:15Олимпиада

Маргарита Пахноцкая: РУСАДА приняло решение приостановить работу по тестированию спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 27 марта приостанавливает тестирование спортсменов.

- Российское антидопинговое агентство после обращения президента РФ приняло решение приостановить с 27 марта на неделю работу по тестированию спортсменов из-за пандемии коронавируса, - цитирует ТАСС заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран.

4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Иржи Ярошик: Не испугался бы возглавить ЦСКА, но пока – рано Бывшего полузащитника ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Челси» пандемия коронавируса застала в родной Чехии, куда ему позвонил наш корреспондент. 26.03.2020 18:00 Футбол Августин Александр
«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Драфт НХЛ перенесен. На очереди отмена сезона? «Оттава» продолжает охоту за Зубом, Романов собрался в «Монреаль», Уфа прощается с Умарком, а Бэкстрем катит бочки на Овечкина. «Советский спорт» продолжает следить за хоккейными новостями. 26.03.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Максим Канунников: Вернулся из Германии в середине марта. На карантин не сажали 28-летний нападающий «Крыльев Советов» рассказал о своем восстановлении после травмы, которое он проходит в разгар пандемии коронавируса. 26.03.2020 14:00 Футбол Григорьевская Юлия
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Вирус их не изменит. «Барса» и «Реал» снова готовят трансферы на 100 миллионов Несмотря на тяжелое положение в экономике в связи с эпидемией коронавируса, суперклубы не хотят отказываться от безумных трат на трансферы 27.03.2020 09:06 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Чик-зарядка» и «Славия-Мозырь». Это все, что осталось от спортивного ТВ Практические все соревнования поотменяли, а значит телеканалы лишились главного спортивного ресурса – прямых трансляций. Как же они выкручиваются? 26.03.2020 19:00 Футбол Тигай Лев
Новости
15:34 Футбол Четыре немецких клуба-участника ЛЧ предоставили в распоряжение Бундеслиги 20 миллионов евро
15:24 Футбол Педро опроверг информацию о своем уходе из «Челси»
15:06 ММА Виталий Минаков: Для Емельяненко бои против Исмаилова и Шлеменко по-правилам ММА – это испытание
14:51 Хоккей «Локомотив» в следующем сезоне будет играть на площадке финского размера
14:39 Футбол американский Клубы и игроки NFL пожертвовали 35 миллионов долларов на борьбу с COVID-19
14:15 Олимпиада Маргарита Пахноцкая: РУСАДА приняло решение приостановить работу по тестированию спортсменов
14:00 Футбол Хердур Магнуссон: ЦСКА будет бережнее относиться к голевым моментам в концовке сезона
13:58 Футбол «Локомотив» намерен добиться скидки при выкупе контракта Жоао Мариу
13:45 Футбол «Луч» приостановил тренировки из-за коронавируса
13:37 Баскетбол Павел Астахов: Очень надеюсь, что «Химкам» все-таки присвоят звание чемпиона России
13:33 Футбол 18-летний полузащитник «Эспаньола» может перейти в «Челси»
13:17 Футбол «Реал» готов продать Марсело в «Ювентус»
13:16 Хоккей Клод Жиру: Было бы неплохо провести несколько матчей перед плей-офф Кубка Стэнли
13:11 Хоккей Сидни Кросби: Попытаемся сыграть как можно больше игр, но я не возражаю, начать прямо с плей-офф
13:01 Футбол Кафу: Когда Неймар на поле, восемь игроков соперника будут отвлекать свое внимание на него
12:36 Футбол «Челси» заинтересовался голкипером «Милана»
12:25 Хоккей Источник: Форвард «Барыса» Найт может продолжить карьеру в «Авангарде»
12:23 Хоккей Александр Овечкин: Сейчас думаю только о безопасности семьи, хочу, чтобы все поскорее закончилось
12:19 Хоккей Александр Овечкин: В течение первой недели расслаблялся, но сейчас уже становится скучно
12:10 Футбол «Интер» летом хочет пригласить Вертонгена
Вопрос дня: готова ли российская армия к отражению пандемии?
Ильсур Метшин сдал тест на коронавирус
Глеб Никитин закрыл для посещений нижегородские МФЦ
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Нерабочая неделя: что должны знать жители Приморья
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика