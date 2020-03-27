Слушания по делу WADA и РУСАДА перенесены на июнь В Лозанне определят судьбу российских спортсменов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение перенести слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства РУСАДА на середину июня.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев:

«Сейчас слушания уже перенесли на июнь. Скорее всего, на середину месяца. Ждем дальнейшей информации, как что-то будет, обязательно сообщим».

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.