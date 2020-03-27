Серджио Бузато: Перенос Олимпиады – правильное решение Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато поделился мнением о переносе Олимпийских игр в Токио.

- Это правильное решение. В данной ситуации проводить Олимпийские игры было бы опасно. Угроза заражения коронавирусом реальна, это очень большой риск - проводить сейчас какие-либо соревнования, - цитирует Бузато «РИА Новости».

Напомним, что 24 марта глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпиады-2020 в Токио на следующий год из-за пандемии коронавируса.