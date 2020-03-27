Президент WADA: Отбывшие дисквалификацию за допинг спортсмены смогут выступать на ОИ в 2021 году - Советский спорт
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27 марта 2020 19:24ОлимпиадаШарафудинов Виктор

Президент WADA: Отбывшие дисквалификацию за допинг спортсмены смогут выступать на ОИ в 2021 году

Наказания не привязаны к конкретным спортивным событиям.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о том, что спортсмены, чьи дисквалификации закончатся до начала Олимпиады в Токио, смогут принять участия в соревнованиях, даже если срок их наказания подразумевал пропуск Игр летом 2020 года.

«Дисквалификация привязана к промежутку времени, а не конкретным спортивным событиям и к тому, случаются они или нет, – цитирует Баньку Inside the Games. – Когда вы отбыли свое наказание, вы можете соревноваться. В данной ситуации мы не можем продлевать наказание с юридической точки зрения.

Но я согласен, что это может быть проблемой для чистых спортсменов, и мы должны сделать все возможное, чтобы усилить контроль»,

Напомним, что первоначально летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа нынешнего года, однако соревнования были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

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