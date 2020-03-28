Минспорта России приостановило работу учебно-тренировочных спортивных баз Очередная мера по противодействию распространению коронавируса вводится с 29 марта.

Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации сообщает, что работа учебно-тренировочных спортивных баз будет прекращена с 29 марта и до особого распоряжения в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Вот что сказано в заявлении:

«Все члены спортивных сборных команд должны выехать с территории баз. На время остановки работы тренировочных центров заработная плата персоналу будет сохранена.

Учебно-тренировочный центр «Новогорск» планируется перевести в особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса. Все, кто находятся на базе, пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей».