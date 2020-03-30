Бывший мэр Рио-де-Жанейро обвинен в коррупции во время подготовки к ОИ-2016

Бывший мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес обвинен в пассивной коррупции и мошенничестве при проведении торгов во время строительства места проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года.
Как сообщает О Globo, тендер на строительство парка Деодоро был одобрен при строительстве зданий в северной части комплекса. Туда входили Олимпийский стадион Whitewater, центр BMX, хоккейный центр, стрелковый центр, стадион Deodoro и т.д. На строительство было затрачено более 129 млн долларов.
Обвинение утверждает, что со стороны Паеса было преднамеренное намерение ограничить участие различных компаний в борьбе за получение госзаказа. Экс-мэр, в свою очередь, отрицает все обвинения в свой адрес.
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