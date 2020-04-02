Маргарита Пахноцкая: В соответствии с распоряжениями президента продолжаем работать удаленно Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит работать в удаленном режиме.

- В соответствии с текущими распоряжениями президента и правительства мы продолжаем работать удаленно. Проводим образование, планирование тестирования, особенно по рисковым видам спорта и спортсменам, - цитирует «РИА Новости» заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

Ранее CAS уведомил, что слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля нынешнего года.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.