Экс-глава РУСАДА оказался совладельцем загоревшегося дома престарелых Рамил Хабриев, руководивший российским антидопинговым агентством во время Олимпиады в Сочи, основал дом престарелых «Третий возраст».

Здание вспыхнуло вечером 8 апреля. В результате пожара один человек погиб, трое пострадали. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», основателем и совладельцем дома престарелых является Хабриев, который оставил пост генерального директора РУСАДА в 2015 году. Его уход мог быть связан с допинговым скандалом, разразившимся по итогам Олимпиады-2014.